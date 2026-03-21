Пиво в России подорожало на 15% за год

В России средняя стоимость литра пива в январе–феврале 2026 года достигла 177,6 рубля. Это на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости».
В феврале рост цен замедлился, тогда литр пива подорожал всего на 0,3%, до 177,8 рубля. По данным Росстата, средняя стоимость напитка выросла также на 15% в годовом выражении, до 208,3 рубля за литр, а за весь 2025 год — на 16%, до 192,1 рубля за литр.
В компании «Балтика» объяснили динамику повышением акцизов с 30 до 33 рублей за литр для пива крепостью до 8,6%. Кроме того, на цену повлияло удорожание сырья.
В Союзе российских пивоваров отметили, что большинство отечественных производителей не планируют дальнейшего повышения цен в этом году при условии стабильности стоимости сырья и упаковки.