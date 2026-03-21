Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине в «Дюне-3»

Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в «Дюне-3» Алию Атрейдес, поделилась мыслями о своей героине. Актриса отметила, что девушка обладает невероятной силой, поэтому ее многие будут бояться.
«Она единственная в своем роде. Никогда не было никого, подобного ей. Ее называют „Мерзостью“, и многие считают ее жуткой, за исключением брата. Она обладает абсолютным даром предвидения. В ее голове звучат голоса поколений людей. Она никогда не участвует в отдельном разговоре, и это может немного сводить с ума», — рассказала Тейлор-Джой.
17 марта Warner Bros. представила трейлер третьей части «Дюны». В главных ролях снялись Тимоте Шаламе, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон. Релиз картины запланирован на 18 декабря.
Режиссером экранизации выступил Дени Вильнев. Он ранее говорил, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие Вильнева во вселенной «Дюны», несмотря на то что Герберт написал еще четыре сиквела после «Мессии Дюны».
Ранее о своем персонаже — антагонисте Скайтейле — рассказал Роберт Паттинсон. По книге это ключевой персонаж во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, тлейлаксианский Мастер и высококвалифицированный лицедел, способный менять внешность.