Шварценеггер, Сталлоне и Ван Дамм простились с Чаком Норрисом

Умер актер Чак Норрис
Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Gilbert Carrasquillo/Getty Images

20 марта в возрасте 86 лет скончался звезда боевиков и телесериала «Уокер, техасский рейнджер» Чак Норрис. Коллеги простились в сети с легендарным актером и мастером боевых искусств.

«Чак был иконой. Я благодарен, что мне довелось работать с ним на протяжении многих лет в разных качествах: от продвижения фитнеса до совместных съемок. Он был крутым парнем и в реальной жизни, и в Голливуде», — написал Шварценеггер в X.

Сильвестр Сталлоне, работавший с Норрисом над «Неудержимыми-2», подчеркнул, что тот был «настоящим американцем во всех смыслах». Дольф Лундгрен признался, что с юности смотрел на Норриса как на образец для подражания.

Жан-Клод Ван Дамм, который в начале 80-х почти два года тренировался с Норрисом по боевым искусствам, написал: «Глубочайшие соболезнования в связи с кончиной моего друга Чака Норриса. Мы знали друг друга с самого начала моей карьеры, и я всегда уважал его как человека. Мое сердце и молитвы с его семьей. Его никогда не забудут».

1/3
© Фото: @jcvd
2/3
© Фото: @jcvd
3/3
© Фото: @jcvd

Стивен Кинг отдал дань не только актерской карьере, но и бесчисленным интернет-мемам о Норрисе. Он написал в X: «Моя любимая шутка про Чака Норриса: Чак не спускает воду в туалете, он вынуждает дерьмо выйти от страха». В другом посте он написал: «Когда он родился, Чак Норрис сам отвез свою мать из роддома домой».

Расскажите друзьям