Тимоте Шаламе сыграет в экранизации романа «Playground» Ричарда Пауэрса
Пол Маккартни рассказал о примирении с Джоном Ленноном перед его смертью
Райан Гослинг ведет переговоры о роли Призрачного гонщика в MCU
Гитариста AC/DC Стиви Янга госпитализировали
София Коппола отказалась от нового проекта с Кирстен Данст, посчитав его «слишком грустным»
Кантри-музыкант Зак Брайан передал музею рукопись «В дороге» Джека Керуака
Джон Литгоу чуть не ушел из «Гарри Поттера» из‑за критики взглядов Джоан Роулинг о транслюдях
Лейтон Мистер прочитала первые 7 глав новой книги о Блэр Уолдорф
В Китае дедушка бросил внучку в туалете. Она выжила и спустя 28 лет нашла своих родителей
Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов
Директором Театра имени Ленсовета стал Алексей Фрадин
Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли
Олеся Иванченко стала амбассадором косметического бренда Feel Moment
СМИ: Квентин Тарантино и Сильвестр Сталлоне снимут сериал. Его действие развернется в 1930-х
По песням «Иванушек International» поставят мюзикл. О группе также хотят снять фильм
В Нью-Йорке открылся Новый музей современного искусства
Пит Дэвидсон стал амбассадором бренда Crocs
Умер актер Чак Норрис
Оливия Родриго рассказала, что не любит дейтинг-сервисы
Архитектурное бюро DA bureau выпустило книгу, посвященную 11-летию студии
Почти 80% россиян смотрят видео более часа в день
В Алматы появился арт-объект, посвященный спасению собаки
Опрос: весной и летом россияне чаще читают стихи Сергея Есенина, а зимой — Александра Пушкина
Наташа Лионн рассказала о своем здоровье спустя два месяца после рецидива
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
В Москве пройдет 33-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
В Кинокампусе Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков
130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года

Умер Николас Брендон, звезда «Баффи — истребительницы вампиров»

Фото: 20th Century Fox Television

В возрасте 54 лет умер Николас Брендон, известный по роли Ксандера Харриса в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров». Об этом сообщает Deadline.

Семья актера сообщила, что он умер во сне от естественных причин. Брендон был постоянным участником актерского каста «Баффи» на протяжении всех семи сезонов шоу.

Его персонаж Ксандер Харрис был частью «банды Скуби» — друзей главной героини. После завершения сериала в 2003 году актер снимался в «Секреты на кухне» с Брэдли Купером, а также появлялся в сериалах «Мыслить как преступник», «Частная практика» и других.

«Те, кто по-настоящему знал его, понимали, что его искусство было одним из самых чистых отражений его личности. Ни для кого не секрет, что в прошлом у Николаса были проблемы со здоровьем, он принимал лекарства и проходил лечение в связи с поставленным диагнозом и на момент смерти был настроен оптимистично.

Наша семья просит уважать наше право на приватность в это время, пока мы скорбим о его утрате и вспоминаем жизнь человека, который жил полной жизнью, с воображением и душой. Спасибо всем, кто проявил любовь и поддержку», — говорится в заявлении семьи.

