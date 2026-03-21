«Мы стали братьями»: Барри Кеоган о работе над байопиком The Beatles

Афиша Daily
1 мин на чтение
Sony Pictures

Ирландский актер Барри Кеоган, исполнитель роли Ринго Старра в грядущей тетралогии Сэма Мендеса о The Beatles, поделился впечатлениями от съемок.

В интервью Sirius XM он признался, что проект стал для него уникальным опытом, а коллеги по площадке Пол Мескал (Пол Маккартни), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон) и Харрис Дикинсон (Джон Леннон) превратились для него в «братьев».

Кеоган назвал работу с Мендесом «абсолютно потрясающим временем», позволившим ему совершенствовать мастерство. Отдельно Кеоган затронул тему своей неожиданной ассоциации с хитом Софи Эллис-Бекстор.

Из-за вирусной сцены из «Солтберна» песня «Murder on the Dancefloor» преследует его до сих пор. По словам актера, на недавней вечеринке Vanity Fair после «Оскара» ее включили трижды, что заставило Кеогана недоумевать.

Четыре фильма Мендеса расскажут о творчестве легендарной ливерпульской четверки со стороны каждого ее участника. В создании лент примут участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных Харрисона и Леннона.

Расскажите друзьям