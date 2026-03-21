Fortnite анонсировал коллаборацию с «Игрой престолов» к 15-летию сериала

Разработчики Fortnite анонсировали коллаборацию с культовым сериалом HBO «Игра престолов».
Официальный аккаунт игры опубликовал изображение свитка с надписью «Зима близко» — знаменитой фразой из саги Джорджа Мартина. Событие приурочено к 15-летию премьеры сериала.
По данным инсайдеров, в игре появятся три основных скина: Джон Сноу, Дейенерис Таргариен и Король Ночи. В набор Fire & Ice войдут тематические накидки, эмоции и предметы, а дракон Дрогон станет доступен в качестве планера.
Коллаборация с сериалом станет не единственной новинкой для фанатов Fortnite. Ранее были анонсированы появление персонажей Looney Tunes, а также новый рейтинговый режим «Арены», ориентированный на строительство. Подробности о дате выхода кроссовера пока не раскрываются.