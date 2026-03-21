Пол Маккартни рассказал о примирении с Джоном Ленноном перед его смертью

Пол Маккартни рассказал, что восстановил дружбу с Джоном Ленноном после распада The Beatles. Их общим языком стали не музыка и не прошлые обиды, а самые обычные бытовые вещи.
Поворотным моментом в их отношениях стало отцовство Леннона. Рождение сына Шона сблизило бывших соавторов.
Маккартни вспомнил, как однажды рассказал Джону, что научился печь хлеб. «О да, я тоже пеку хлеб!» — восторженно ответил Леннон. «Нашими общими интересами были маленькие бытовые дела. В этом было спокойствие», — отметил музыкант.
К моменту гибели Леннона в 1980 году их дружба была полностью восстановлена. «Я подумал: слава богу, мы снова наладили отношения. Не знаю, что бы я делал, если бы мы все еще враждовали», — признается Маккартни.