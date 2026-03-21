Райан Гослинг ведет переговоры о роли Призрачного гонщика в MCU

Фото: Electric City Entertainment

Райан Гослинг рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что ведет обсуждения со студией Marvel о возможном воплощении Призрачного гонщика. Он проявлял интерес к этой роли еще в 2022 году.

Слухи о кастинге тогда прокомментировал и глава Marvel Кевин Файги, заявив, что «был бы рад найти место для Гослинга в MCU». Актер, в свою очередь, признает, что переговоры «сложные», но «надежда еще жива».

Призрачный гонщик — один из самых мрачных антигероев Marvel, байкер Джонни Блейз, продавший душу дьяволу. Ранее эту роль исполнял Николас Кейдж в двух фильмах 2007 и 2012 годов.

Сам Гослинг сейчас готовится к выходу в другой гигантской франшизе. Фильм «Звездные войны: Истребитель» под руководством Шона Леви выйдет в мае 2027 года. По словам актера, раньше он избегал подобных проектов, но ради этого сценария и видения режиссера решил сделать исключение.
 

