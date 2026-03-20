Кантри-музыкант Зак Брайан передал музею рукопись «В дороге» Джека Керуака

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Кантри-музыкант Зак Брайан передал музею в городе Лоуэлл оригинальную рукопись романа «В дороге» Джека Керуака, которую он ранее купил на аукционе за 12 млн долларов. Об этом сообщил Independent.

Брайан также пожертвовал музею рукопись «Бродяг Дхармы» и коллекцию личных писем писателя. Музей в Лоуэлле артист выбрал не случайно: именно в этом городе в штате Массачусетс родился и вырос Керуак.

Предметы из коллекции Брайана ранее принадлежали миллиардеру Диму Ирсею. После его смерти в мае 2025 года их выставили на продажу — и их приобрел Брайан.

Рукопись «В дороге» представляет собой непрерывный свиток из склеенных сотен листов бумаги без абзацных отступов и деления на главы. Его длина составляет более 36,5 метра, а ширина — около 23 сантимтров.

Зак Брайан — 29-летний музыкант родом из Оклахомы. Он начал писать песни в возрасте 14 лет и в 2019 году выпустил первый студийный альбом. Его третья пластинка, вышедшая в 2022 году, стала пятой в чарте Billboard 200. Сингл с нее «Something in the Orange» попал в топ-10 лучших песен Billboard Hot 100. Четвертый альбом принес артисту «Грэмми».

Брайан — давний поклонник творчества Керуака. В 2025 году он приобрел здание бывшей церкви Святого Иоанна Крестителя в Лоуэлле, чтобы превратить его в Центр Джека Керуака. Именно в этом центре будут храниться артефакты, купленные Брайаном на аукционе.

