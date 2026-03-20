Тимоте Шаламе сыграет в экранизации романа «Playground» Ричарда Пауэрса

Американский актер Тимоте Шаламе спродюсирует экранизацию романа «Playground» лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Пауэрса. Об этом сообщил Deadline.
Актер, как предполагается, сыграет в фильме главную роль — за ним закреплено первоочередное право на нее. Другим продюсером кинопроекта выступит Брайан Свардстром.
Ленту разработает продакшн-компания Plan B и студия Warner Bros. Pictures. Картина расскажет о Тодде Кине и двух его друзьях, прошедших путь от Иллинойского университета через Силиконовую долину до полинезийского острова Макатеа, где добываются фосфаты.
Роман «Playground» («Игровая площадка») вышел в 2024 году. Он вошел в лонг-лист Букеровской премии и стал бестселлером. Книга исследует темы любви, дружбы и стремительного развития искусственного интеллекта.
Ричард Пауэрс — американских писатель, который в 2019 году получил Пулитцеровскую премию за роман «Верхний ярус». Он четырежды номинировался на Букеровскую премию — чаще, чем любой другой ныне живущий автор.