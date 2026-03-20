Джон Литгоу чуть не ушел из «Гарри Поттера» из‑за критики взглядов Джоан Роулинг о транслюдях

Американский актер Джон Литгоу чуть не покинул сериал «Гарри Поттер» из‑за того, что люди критиковали писательницу Джоан Роулинг из‑за ее взглядов на транслюдей. Об этом он признался The New York Times.
Литгоу рассказал, что фанаты считали, будто ему не стоит участвовать в экраниазции книг Роулинг. Актер сомневался, как ему поступить — и в результате остался в проекте, смирившись, что «этот вопрос будет подниматься в каждом интервью» до конца его жизни.
Литгоу подчеркнул вновь, что не согласен с убеждениями Роулинг, а также отметил, что никогда не встречался с писательницей. По мнению артиста, будущий сериал «явно на стороне, добра, против нетерпимости и фанатизма».
Ранее Литгоу называл взгляды Джоан Роулинг о транслюдях «ироничными и необъяснимыми». Актер говорил, что его расстраивает, когда люди люди высказываются против его работы в сериале.
Вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал в 2020 году. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК*-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.
В 2024 году Роулинг призналась, что не сможет простить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей».
«Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — подчеркнула писательница.
Недавно писательница высмеяла попытки Уотсон примириться с ней. Актриса заявила в интервью, что не считает, что несогласие с человеком исключает возможность общения с ним или каких‑либо теплых чувств к нему.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.