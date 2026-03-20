Лейтон Мистер прочитала первые 7 глав новой книги о Блэр Уолдорф

Исполнительница роли Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» Лейтон Мистер рассказала, что получила предварительный экземпляр произведения и уже прочитала первые семь глав. Об этом пишет Screenrant.
«Я кое-что прочитала. Мне прислали некоторые наброски заранее, чтобы я могла посмотреть, что там происходит. Думаю, это круто», — сказала Мистер.
Роман напишет автор оригинальной книжной серии Сесили фон Цигезар. Права на издание романа приобрело издательство Grand Central Publishing, а мировой релиз на английском языке запланирован на лето 2027 года. Производством занимается компания Alloy Entertainment, которая сохраняет за собой права на возможную экранизацию, следуя своей традиционной модели.
Книга под рабочим названием «Блэр» станет отдельным произведением, действие которого развернется спустя 20 лет после событий известной саги. Читатели увидят знаменитую светскую львицу в ее 40 лет, когда она предпримет новую попытку покорить высшее общество Нью-Йорка.
Недавно Эд Вествик сообщил, что вновь бы сыграл миллионера из высшего общества Манхэттена Чака Басса, если бы снимался спин-офф «Сплетницы». «Было бы невероятно узнать, где сейчас Чак Басс. Просто думаю, что собрать всех вместе было бы очень сложно. Знаете что? Я думаю, в этом мире возможно все, так что да, было бы здорово узнать, чем Чак занимается в наши дни, — это точно!» — сказал Вествик.
Сериал «Сплетница» выходил в эфир с шестью сезонами с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о жизни золотой молодежи престижного района Нью-Йорка, Верхнего Ист-Сайда, секреты которой анонимно публиковал таинственный блогер Сплетница. Ее имя зрители узнали только в последнем эпизоде. В шоу, помимо Вествика и Мистер, также снимались Блейк Лайвли, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен и другие.