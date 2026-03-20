Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов

Концерт кей-поп-группы BTS в Сеуле принесет экономике Южной Кореи сотни миллионов долларов. Об этом сообщил корейский портал Yonhap News Agency со ссылкой на министра финансов страны Ку Юн-чхоля.
По его словам, воссоединение коллектива будет экономически выгодно для Кореи. «Ожидается, что этот концерт принесет триллионы вон экономической выгоды, но его нематериальные эффекты могут быть в несколько или даже десятки раз больше», — заявил он.
Министр считает, что возобновление концертной деятельности BTS может помочь экономике страны вернуться к нормальному состоянию. Ку Юн-чхоль надеется, что оно также принесет надежду многим людям, обеспокоенным военными действиями на Ближнем Востоке.
Корейский институт культуры и туризма ранее оценил экономическую выгоду от выступления BTS в 1,2 трлн вон. Эта сумма соотвествует примерно 900 млн долларов. Предположительно, концерт группы повысит туристические расходы и в целом хорошо скажется на национальномбренде.
Агентство Bloomberg же пишет, что экономика Сеула получит около 177 млн долларов за один концерт. Грядущий тур BTS может стать рекордным по доходам и сравниться с туром Тейлор Свифт.
Концерт BTS состоится 21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула. На шоу, как считают организаторы, придут до 260 тыс. человек.