Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов

Фото: Daniel Bernard/Unsplash

Концерт кей-поп-группы BTS в Сеуле принесет экономике Южной Кореи сотни миллионов долларов. Об этом сообщил корейский портал Yonhap News Agency со ссылкой на министра финансов страны Ку Юн-чхоля.

По его словам, воссоединение коллектива будет экономически выгодно для Кореи. «Ожидается, что этот концерт принесет триллионы вон экономической выгоды, но его нематериальные эффекты могут быть в несколько или даже десятки раз больше», — заявил он.

Министр считает, что возобновление концертной деятельности BTS может помочь экономике страны вернуться к нормальному состоянию. Ку Юн-чхоль надеется, что оно также принесет надежду многим людям, обеспокоенным военными действиями на Ближнем Востоке.

Корейский институт культуры и туризма ранее оценил экономическую выгоду от выступления BTS в 1,2 трлн вон. Эта сумма соотвествует примерно 900 млн долларов. Предположительно, концерт группы повысит туристические расходы и в целом хорошо скажется на национальномбренде.

Агентство Bloomberg же пишет, что экономика Сеула получит около 177 млн долларов за один концерт. Грядущий тур BTS может стать рекордным по доходам и сравниться с туром Тейлор Свифт.

Концерт BTS состоится 21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула. На шоу, как считают организаторы, придут до 260 тыс. человек.

