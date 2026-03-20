Олеся Иванченко стала амбассадором косметического бренда Feel Moment

Российская актриса Олеся Иванченко, известная по ютуб-шоу «Натальная карта» и ситкому «Няня Оксана», стала амбассадором косметического бренда Feel Moment. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Иванченко будет в рамках сотрудничества рассказывать в соцсетях об уходе за собой. Она обсудит с подписчиками повседневные привычки, связанные с заботой о внешности, и секреты красоты.
«Олесю любят за ее естественность, чувство юмора и живые эмоции — за умение быть собой и не бояться этого. Feel Moment — бренд, который тоже строится на эмоциях: его косметика создана для настроения, удовольствия и маленьких радостей ухода за собой», — поделились в Feel Moment.
Бренд Feel Moment появился в ответ на растущий запрос на осознанность, замедление и внимание к повседневному опыту. Он призывает людей самостоятельно выстраивать темп жизни, проживать жизнь, не откладывая ее на потом, и замечать собственные потребности.
По случаю запуска сотрудничества с Иванченко бренд проведет акцию с подарками в магазинах «М.Кос» и «М.Косметик». С 21 по 27 марта покупатели продукции смогут выиграть бьюти-боксы, фотокамеры и приглашения на мероприятие с участием актрисы.