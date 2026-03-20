По песням «Иванушек International» поставят мюзикл. О группе также хотят снять фильм

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил, что по песням группы собираются поставить мюзикл. Кроме того, в разработке находится лента о биографии коллектива, пишет ТАСС.
«На песни нашей группы поставят мюзикл. Но еще мы хотим [фильм], но пока это все находится в разработке. Ищут подходящих актеров на роли 25-летних нас», — добавил он.
На вопрос о том, кто мог бы сыграть молодых музыкантов, Григорьев-Аполлонов сказал, что «желанных актеров уже разобрали другие». «„Иванушек“ играть некому. Это все в процессе, а мюзикл появится в обозримом будущем», — заключил он.