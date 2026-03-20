В Алматы появился арт-объект, посвященный спасению собаки

Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы установили необычный арт-объект, посвященный доброму поступку местных жителей. Летом 2016 года они помогли собаке выбраться из воды и спасли ей жизнь, пишет издание Tengrinews.

10 лет назад в Алматы собака упала в водохранилище Сайран и не могла выбраться из-за гладких бетонных берегов. Ей попытался помочь молодой человек. Он спустился вниз, но не смог самостоятельно выбраться и вытащить пса. Увидев это, прохожие взялись за руки и выстроились в живую цепь. Вместе они смогли поднять и парня, и собаку.

Видео: t.me/almaty_akimat

Как сообщили в акимате города, композиция установлена в русле реки Большая Алматинка, которая впадает в Сайран. Официально ее откроют 22 марта.

В феврале в России жители Тихвина Ленинградской области спасли больного волка от охотников. Животное начало появляться на окраине города в конце января и выглядело нездоровым. Весть об этом дошла до местных охотников, которых интересовала награда за голову зверя.

