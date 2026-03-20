Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: fangweilin/Unsplash

Весной и летом россияне чаще обращаются к стихотворениям Сергея Есенина, а осенью и зимой — к творчеству Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес».

Исследование провели ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Большинство (63%) опрошенных сообщили, что обращаются к поэзии в определенный сезон. Лидером стала осень — ее выбрали 45% участников. Весна вдохновляет на чтение стихов 30% респондентов, а зима — 18%. Лето же предпочитают 7%.

К стихам Сергея Есенина весной обращаются 14% пользователей, Анны Ахматовой — 11%, а Федора Тютчева — 10%. Есенин также стал и любимым летним поэтом (12%). За ним идут Марина Цветаева (10%) и Александр Пушкин (9%).

Пушкина также читают осенью и зимой (11% и 18%). В обоих рейтингах второе место занял Есенин (по 10%). На третьем месте расположились Михаил Лермонтов (8%), которого предпочитают читать осенью, и Иосиф Бродский (7%) — для чтения зимой.

Почти половина участников (48%) при выборе поэта ориентировалась на совпадение настроения, а каждый пятый (20%) — на наличие в стихах сезонных образов. Для 19% это стало личной традицией, а 10% связывают автора с конкретным временем года из-за личных ассоциаций.

Ранее «Литрес» и сеть магазинов «Читай-город» узнали, что большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной. В тройку лидеров по популярности биографий также вошли императрица Екатерина II (44%) и летчик-космонавт Юрий Гагарин (35%). 

Расскажите друзьям