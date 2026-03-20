Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли

В ГУ МВД по Москве опровергли заявления о том, что Валерии Чекалиной якобы запрещалось посещение лечебных учреждений в период следствия. Информация появилась в канале ведомства на платформе Мах.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по ст. 193.1 УК РФ, от обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД также отметили, что следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой на посещение коммерческих медицинских учреждений.