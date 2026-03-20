Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли

Фото: @im__lu_
Обновлено сегодня в 16:20

В ГУ МВД по Москве опровергли заявления о том, что Валерии Чекалиной якобы запрещалось посещение лечебных учреждений в период следствия. Информация появилась в канале ведомства на платформе Мах.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по ст. 193.1 УК РФ, от обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД также отметили, что следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой на посещение коммерческих медицинских учреждений.

Валерия Чекалина (Лерчек) попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить действия следователя, якобы не позволившего ей посетить врача во время домашнего ареста. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении СМИ.

Девушка отмечает, что ей не разрешили обратиться в больницу с жалобами на боли в области живота. «Всего <…> было заявлено более десяти ходатайств <…> о разрешении выезда к врачу», — говорится в документе. К нему приложили выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины.

Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться, и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.

В октябре 2024 года в отношении блогерши завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

