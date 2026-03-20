Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Центральный банк РФ объявил о снижении ключевой ставки с 15,5 до 15% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Там отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен замедлился после временного ускорения в январе.
По прогнозам, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. По состоянию на 16 марта она составляет 5,9%.
«Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда», — говорится в отчете.
Процесс смягчения денежно-кредитной политики начался в июне 2025 года: тогда Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20%. В июле ее уменьшили сначала до 18%, а затем до 17%. В октябре ставку снизили с 17 до 16,5% годовых, а в декабре — до 16%. Предыдущее снижение до 15,5% случилось 13 февраля. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.