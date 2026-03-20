В Кинокампусе Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков

В Кинокампусе Горького 20 и 27 марта состоятся бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков.



Их проведут по популярным творческим направлениям: «Озвучивание и дубляж», «Актерское мастерство», «Кинопроизводство», «Создание комиксов и цифровая иллюстрация». Участники смогут попробовать себя в разных киноспециальностях, поработать в профессиональной студии звукозаписи и создать собственные проекты.



Для родителей приготовят презентации программ, где они получат возможность пообщаться с действующими специалистами индустрии. Вход по предварительной регистрации.



20 марта на занятии «Озвучивание и дубляж» ребят 12–13 лет ждут подготовительные упражнения и практика в профессиональной студии звукозаписи, а затем — групповая озвучка фрагмента фильма или мультфильма. В 19.15 состоится аналогичный мастер-класс для подростков от 14 лет.