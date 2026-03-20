Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым

Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала
130 концертов и никаких VIP-зон: фестиваль «Дикая Мята» объявил программу 2026 года
Рене Рапп присоединится к пятому сезону «Утреннего шоу»
Макс Корж выступит на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»
Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории
«Иванушки International» все же не будут менять название
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг появится в экранизации «Берлинской ночи» Филипа Керра
Инсайдер: Джош Хартнетт сыграет главную роль в новом фильме Оливера Стоуна
В школах Кубы будут преподавать русский язык как первый иностранный
Кирстен Данст снимется в сиквеле «Minecraft в кино»
Кристен Стюарт сыграет первую женщину-астронавта США в сериале Amazon о катастрофе «Челленджера»
СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Алиша Кис спродюсирует документальный фильм о фотожурналисте Кваме Братвейте
Райан Гослинг рассказал о своей инди-группе Dead Man’s Bones: «Мы играли в церквях и синагогах»
Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке иски трех мужчин, обвинявших его в насилии
Элла Пернелл снимется с Николасом Галицином в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла»
HBO продлил документальный сериал «Соседи» на второй сезон
На Rutube появится раздел с микродрамами
Звезда «Властелина Колец» Элайджа Вуд только сейчас начал читать Толкина
Финляндия снова стала самой счастливой страной мира
Женщина отсудила 23 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который называл ее Картошкой
Киану Ривз пять лет продюсировал фильм школьницы о шахматах
Золотое кольцо ежегодно посещают 27 миллионов туристов
В Московской области все еще действуют ограничения на массовые мероприятия из‑за ковида

Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым

Фото: Ray of Sun Pictures

Появился официальный трейлер фильма «Кукла». В прокат в России фильм выпустит компания Ray of Sun Pictures 30 апреля 2026 года. 

Режиссером и сценаристом картины выступил Егор Бероев. Главные роли исполнили Анна Панкратова, Никита Тезин («Битва за Севастополь», «Молодая гвардия»), Данила Краснов («Многогранники»), Егор Бероев («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Алексей Кравченко («Иди и смотри», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Татьяна Рассказова («Карп отмороженный») и другие.

Видео: Ray of Sun Pictures

Основой для фильма стала работа Бероева в благотворительном фонде поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» и общение с девочками из детского приюта в Покровском монастыре города Суздаля. «Все, что было мною прочувствовано и услышано, я вложил в судьбу главной героини фильма. Ее жизнь — это история становления личности, понимания того, что даже оступившийся человек может найти в себе силы все исправить и вернуться к нормальной жизни. Это история силы воли, силы духа, нескончаемой веры и любви к жизни, которых всем нам сегодня так не хватает», — рассказал Бероев.

По сюжету главная героиня девушка Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Выйдя на свободу спустя годы, она отправляется на поиски ребенка. Единственным, кто ей помогает, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин). 

