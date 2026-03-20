Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым

Основой для фильма стала работа Бероева в благотворительном фонде поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» и общение с девочками из детского приюта в Покровском монастыре города Суздаля. «Все, что было мною прочувствовано и услышано, я вложил в судьбу главной героини фильма. Ее жизнь — это история становления личности, понимания того, что даже оступившийся человек может найти в себе силы все исправить и вернуться к нормальной жизни. Это история силы воли, силы духа, нескончаемой веры и любви к жизни, которых всем нам сегодня так не хватает», — рассказал Бероев.



По сюжету главная героиня девушка Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Выйдя на свободу спустя годы, она отправляется на поиски ребенка. Единственным, кто ей помогает, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).