Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала

Кристен Риттер, известная по роле в сериале «Джессика Джонс», работает над телеадаптацией своего романа под названием «Retreat», пишет Deadline.
Актриса выступит исполнительным продюсером шоу, а также сыграет главную роль в сериале. Сценарием займется Стив Йоки («Детективы с того света»). Дата премьеры неизвестна.
По сюжету профессиональная мошенница Лиз Доусон присваивает себе личность богатой умершей женщины. Вскоре героиня оказывается в центре таинственных событий в духе Хичкока, пишет Deadline.
Кристен Риттер — американская актриса и писательница. Роман «Retreat» был написан в жанре психологичекого триллера и издан в 2025 году.