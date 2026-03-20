Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс

Российские ученые разрабатывают проект космической оранжереи для выращивания овощей, которая могла бы покрыть потребность в витаминах участников длительных космических экспедиций. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Юлий Беркович.
«Наш общий проект включает четыре модуля для оранжереи. Это, во-первых, модуль зеленных культур, который мы сейчас собираемся отправить на Байконур в 2028 году. Второй модуль — это морковный модуль. Третий — карликовые томаты, и четвертый — карликовый сладкий перец», — сказал Беркович.
По его словам, такие оранжереи потребуются в будущем при длительных космических полетов (путь на Марс и обратно может занять два-три года). За такой срок витамины в виде препаратов потеряют свои свойства.
Конвейерную оранжерею «Витацикл-Т» для выращивания салата проверят на Международной космической станции. На Байконур перед доставкой на МКС ее отправят в 2028 году.
Модуль для выращивания моркови ученые хотят испытать на Российской орбитальной станции. С перцами и томатами сейчас идут предварительные опыты, рассказал Беркович.