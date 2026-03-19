Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг появится в экранизации «Берлинской ночи» Филипа Керра

Фото: Netflix

Английская актриса Джессика Ганнинг, наиболее известная по сериалу «Олененок», сыграет в экранизации книжной серии «Берлинская ночь» Филипа Керра. Об этом написал Deadline.

Сериал по мотивам сочинений Керра выпустит Apple TV. В ней появятся Максин Пик, Дэниел Мэйс, Сэм Пайли, Роджер Аллам, Лиз Кингсман и Кэрис Дэниелс, а также Джек Лоуден и Колин Ферт.

Съемки проекта уже начались, они проходят в Берлине. Будущее шоу расскажет о детективе Берни Гюнтере, который в 1928 году попадает в элитный отдел по расследованию убийств в немецкой столице.

Герою приходится расследовать дело, в котором, по всей видимости, замешан серийный убийца, выбирающей жертв из низших слоев общества. В условиях, когда политический и социальный мир меняется, детектив борется за правду, чего бы она ни стоила.

«Берлин Берни — город беспрецедентной свободы и головокружительной турбулентности, а нацисты — лишь далекий кошмар, поджидающий своего часа», — указано в синопсисе проекта.

Сериал создает студия Bad Wolf и компания PlayTome Тома Хэнкса и Гэри Гетцмана («Властелины воздуха»). Сценарий шоу написал Питер Страуган («Конклав»). Режиссерами выступили Том Шенкленд («Дом Гиннесса») и Люк Снеллин («Индустрия»).

Страуган стал исполнительным продюсером наряду с Шенклендом, а также Джейн Трэнтер, Дэном Маккалоком и Райаном Расмуссеном. В создании шоу поучаствовали также в качестве продюсеров Хэнкс, Гетцман и Джейн Тинн.

