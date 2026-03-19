Инсайдер: Джош Хартнетт сыграет главную роль в новом фильме Оливера Стоуна

Американский актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Ловушка» и «Перл-Харбор», сыграет главную роль в новой картине Оливера Стоуна, автора «Взвода» и «Уолл-стрит». Об этом сообщил голливудский инсайдер Джорджан Руими.
Картина будет называться «Белая ложь». Стоун пытается реализовать ее на протяжении более десяти лет. В прошлом центрального персонажа должен был исполнить Бенисио дель Торо, но съемки так и не состоялись.
В 2024 году режиссер подписал контракт с Atlas Artists, чтобы «воплотить эту мечту в реальность». Теперь он, наконец, готовится приступить к работе. Съемки пройдут в Таиланде, Риме и Болгарии — они стартуют уже в конце марта.
Ожидается, что съемочный процесс займет три с половиной месяца. Какие артисты, помимо Хартнетта, снимутся в проекте, неизвестно.
Хартнетт сыграет ребенка разведенных родителей, который повторяет ошибки матери и отца в собственном браке и в отношениях с проблемным сыном. Чувствуя себя в ловушке, герой отправляется на поиски свободы и страсти, но лишь еще больше теряет ориентиры.
Его путь меняется, когда он встречает женщину, чья жизнь является полной противоположностью его собственной. Это становится началом пути мужчины к самопознанию.
Стоун не снимал художественных фильмов с 2016 года. Последним его проектом был «Сноуден». Режиссер признавался, что испытывал сложности с поиском финансирования на новые картины. По мнению кинематографиста, его «внесли в черный список» Голливуда из‑за документальной ленте о Владимире Путине 2017 года.