Инсайдер: Джош Хартнетт сыграет главную роль в новом фильме Оливера Стоуна

Афиша Daily
Фото: Incessant Rain Studios

Американский актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Ловушка» и «Перл-Харбор», сыграет главную роль в новой картине Оливера Стоуна, автора «Взвода» и «Уолл-стрит». Об этом сообщил голливудский инсайдер Джорджан Руими.

Картина будет называться «Белая ложь». Стоун пытается реализовать ее на протяжении более десяти лет. В прошлом центрального персонажа должен был исполнить Бенисио дель Торо, но съемки так и не состоялись.

В 2024 году режиссер подписал контракт с Atlas Artists, чтобы «воплотить эту мечту в реальность». Теперь он, наконец, готовится приступить к работе. Съемки пройдут в Таиланде, Риме и Болгарии — они стартуют уже в конце марта.

Ожидается, что съемочный процесс займет три с половиной месяца. Какие артисты, помимо Хартнетта, снимутся в проекте, неизвестно.

Хартнетт сыграет ребенка разведенных родителей, который повторяет ошибки матери и отца в собственном браке и в отношениях с проблемным сыном. Чувствуя себя в ловушке, герой отправляется на поиски свободы и страсти, но лишь еще больше теряет ориентиры.

Его путь меняется, когда он встречает женщину, чья жизнь является полной противоположностью его собственной. Это становится началом пути мужчины к самопознанию.

Стоун не снимал художественных фильмов с 2016 года. Последним его проектом был «Сноуден». Режиссер признавался, что испытывал сложности с поиском финансирования на новые картины. По мнению кинематографиста, его «внесли в черный список» Голливуда из‑за документальной ленте о Владимире Путине 2017 года.

Расскажите друзьям