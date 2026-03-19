Кирстен Данст снимется в сиквеле «Minecraft в кино»

Американская актриса Кирстен Данст, известная по фильмам «Меланхолия» и «Грабитель с крыши», снимется в картины «Minecraft в кино-2». Об этом сообщил Variety.
Сиквел выйдет на экраны 23 июля 2027 года. В нем сыграют также Дэниель Брукс, Мэтт Берри и Дженнифер Кулидж. Режиссером ленты будет Джаред Хесс. Он же напишет сценарий вместе с Крисом Галлеттой.
Фильм реализует студия Warner Bros. Она не раскрывает сюжет будущей картины, в также детали роли Данст. Исполнительными продюсерами ленты будут Джей Ашенфельтер, Джен Конрой, Брайан Мендоза, Джон Берг и Джанатан Спайтс.
Продюсерами проекта выступают Мэри Парент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклауд, Кейлин Уолтерс, Тофи Франс Олафссон, Джейсон Момоа. Еще одним продюсером числится Джилл Мессик, скончавшаяся в 2018 году.
Летом 2025 года Кирстен Данст пошутила в интервью Town & Country, что хотела бы сняться в продолжении «Minecraft в кино», поскольку ее дети очень полюбили первую часть. «Может, я смогу сняться в фильме, на котором не потеряю деньги?» — пошутила актриса.
Фильм «Minecraft в кино» вышел в 2025 году и занял второе место в рейтинге самых прибыльных фильмов года. Он собрал в мировом прокате почти 958 млн долларов.