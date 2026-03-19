Алиша Кис спродюсирует документальный фильм о фотожурналисте Кваме Братвейте

Американская певица Алиша Кис спродюсирует документальный фильм «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story» («Черный значит красивый: История Кваме Братвейте»). Об этом сообщил Deadline.
Лента расскажет о фотожурналисте и активисте Кваме Братвейте, стоявшем у истоков движения Black Is Beautiful. Оно изменило визуальную культуру и представление об идентичности афроамериканцев.
Братвейт начал работать в Гарлеме в 1950-х годах и продолжал вплоть до своей смерти в 2023 году. За свою жизнь он сделал полмиллиона снимков — портретов обычных людей на улицах города и звезд первой величины.
В объектив Братвейта попадали Стиви Уандер, Мохаммед Али, Марвин Гэй, Нина Симон и группа Jackson Five. Фотограф запечатлел ключевые моменты истории последних шести десятилетий в моде, музыке, искусстве и социальной жизни.
Кис будет работать над документальной картиной о Братвейте вместе со своим мужем, музыкантом Кассимом Дином, известным под псевдонимом Swizz Beatz. Проект реализуют компании Wayfarer Studios, Misfits Entertainment и Mediawan.
Исполнительными продюсерами фильма выступят также Джейми Хит, Энди Райдер, Робинн Братвейт, Кваме С.Братвейт, Робин Бронк. Продюсерами будут Эндрю Калоф, Джоанна Ботенг, Иэн Боноте и Лиззи Джилетт.