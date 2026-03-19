Райан Гослинг рассказал о своей инди-группе Dead Man’s Bones: «Мы играли в церквях и синагогах»

Фото: Noel Vasquez/Getty Images

Голливудский актер Райан Гослинг в интервью NME вспомнил о своем музыкальном проекте Dead Man’s Bones, который он создал в 2009 году с Заком Шилдсом.

Несмотря на единственный альбом, пластинка до сих пор собирает почти 200 тыс. слушателей в Spotify ежемесячно. По словам актера, идея группы родилась из общей любви к мрачному аттракциону «Призрачное поместье» в Диснейленде.

Гослинг признался, что в детстве боялся нежити из-за увлечения матери, которая изучала надгробия на кладбищах, но именно диснеевский взгляд на смерть помог ему переосмыслить страх.

Дебютный альбом «Dead Man’s Bones» задумывался как саундтрек к неснятой пьесе о любви монстра и привидения. В записи участвовал детский хор, основанный басистом Red Hot Chili Peppers Фли, а концерты проходили в церквях и синагогах.

«Мы четко придерживались тематики», — заметил Гослинг. Публика тоже входила в образ, наряжаясь в соответствующую жуткую одежду. В 2010 году Dead Man’s Bones сыграли пару концертов, но с тех пор живьем не выступали.

