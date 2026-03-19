Элла Пернелл снимется с Николасом Галицином в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла»

Британская актриса Элла Пернелл, известная по сериалам «Дорогуша» и «Шершни», снимется в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла». Об этом сообщил Variety.
Партнером Пернелл по картине станет Николас Галицин («Мысль о тебе», «Пурпурные сердца»). Съемки фильма стартуют в ближайшее время в Великобритании и на Мальте. Режиссером и сценаристом проекта выступит Брайан Уэлш («Рейв», «Черное зеркало»).
В основу ленты ляжет оригинальная история режиссера Стивена Содерберга, который выступит исполнительным продюсером «Возвращения Стэнли Этвелла». Ранее Уэлш уже работал вместе с Содербергом над проектом «Рейв».
Фильм, который описывают как соблазнительный триллер, выпустят продакшен-компании Hera Pictures и John Gore Studios. Он расскажет о считавшемся погибшим наследнике лорда Этвелла, который неожиданно возвращается домой после 10 лет плена.
Шокирующее появление героя сеет хаос. Его сестра Беатрис борется за право унаследовать состояние. Близкая подруга Памела (ее роль достанется Пернелл) ловко манипулирует ситуацией.
Секс, страсть, интриги и предательство сотрясают поместье, когда ложь и обман, на которых держалось имя семьи, начинают раскрываться. Как далеко зайдут персонажи ради сохранения своего статуса и богатства, станет ясно, когда фильм выйдет на экраны. Дата релиза пока не объявлена.
«У Эллы невероятная способность переключаться между уязвимостью, юмором и угрозой. Она удивительно разноплановая актриса, и я в восторге, что она присоединилась к Николасу в „Возвращении Стэнли Этвелла“», — прокомментировал Уэлш.