HBO продлил документальный сериал «Соседи» на второй сезон

HBO продлил на второй сезон документальный сериал «Соседи» («Neighbors»). Об этом сообщает Deadline.
С момента премьеры каждый эпизод собирает в среднем около 3 млн зрителей по всему миру. Первый сезон, финал которого выходит 20 марта, рассказывал о хаотичных и сложных спорах между соседями и о том, на что они готовы пойти, чтобы защитить то, что принадлежит им.
Проект рассказывал о 73-летнем триатлонисте, который любит кататься на велотренажере в крошечном желтом манкини, вражде из-за фермы в Индиане, битве за частный пляж во Флориде и конфликте тикток-звезды с конспирологом в Монтане.
Режиссерами документального сериала выступили Дилан Редфорд (внук Роберта Редфорда) и Харрисон Фишман. Продюсируют проект A24 и компания Джоша Сафди («Марти Великолепный») Central Pictures.
Создатели благодарят зрителей и героев и обещают вскоре представить новых «соседей, о существовании которых вы даже не подозревали».