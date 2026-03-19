На Rutube появится раздел с микродрамами

На видеохостинге Rutube появится раздел с микродрамами. Об этом сообщила креативный продюсер платформы Екатерина Вульфович на фестивале контента стриминговых сервисов Original+.
Она представила на мероприятии два первых проекта в этом формате — ленты «Прима» и «Новая жизнь». В апреле эти и другие вертикальные сериалы можно будет увидеть на Rutube.
Платформа выпустит в ближайшее время четыре шоу. «Прима» расскажет о богатом поклоннике, преследующем балерину провинциального театра. Героями «Новой жизни» будут мать и дочь, сбежавшие из золотой клетки.
Также в релизу готовятся мистическая мелодрама «Суперсваха» и проект «Зеркало». Детали об их сюжетах пока не известны. Кроме того, в производстве находятся еще несколько вертикальных микросериалов.
На фестивале Original+ анонсировали конкурс вертикальных шоу. На нем представили не только микродрамы от Rutube, но и аналогичные проекты «НМГ»: «Беременна от олигарха», «Гол в самое сердце», «Босс на одну ночь».
Сериалы на фестивале представили их создатели. Среди них были авторы микродрам «Моя кавказская любовь», «Дай телефон погонять, нормальный такой», «Рождество с секретным миллиардером». В конкурсную программу попала также вертикальная драма, снятая с помощью нейросетей, — анимационный проект «Пиксель. Нейропес».
Микродрамы, или вертикальные сериалы, — это новый формат киноконтента, который представляет собой шоу, адаптированное под формат соцсетей. Микродрамы состоят из коротких эпизодов, снятых в вертикальном формате. «Афиша Daily» разбиралась подробно в феномене таких проектов.