Звезда «Властелина Колец» Элайджа Вуд только сейчас начал читать Толкина

Элайджа Вуд признался, что только сейчас начал читать трилогию «Властелин Колец».
Актер, сыгравший хоббита Фродо Бэггинса в оригинальной трилогии и появившийся в эпизодической роли в первом «Хоббите», ответил на вопрос ведущего «The Late Show» Стивена Колберта о своем стремлении прочитать книги Дж.Р. Р.Толкина.
«Мне нужно обсудить с тобой еще один слух. И я не хочу ставить тебя в неловкое положение, хорошо? Правда ли, что ты до сих пор не дочитал „Властелина Колец“? — начал Колберт.
Вуд в ответ рассмеялся и смущенно спрятал лицо. «Мне особенно стыдно перед тобой, Стивен. Потому что я знаю, что никто в моей жизни не любит Толкина больше тебя и, возможно, никто не читал книги чаще».
Вуд усугубил ситуацию, отметив, что съемки фильмов «Властелин Колец» фактически начались в октябре 1999 года, а это значит, что у него было целых 27 лет, чтобы прочитать книги, но он до сих пор этого не сделал. «Я, по крайней мере, скажу вот что: есть прогресс. Я начал их читать», — добавил актер.