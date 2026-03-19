Женщина отсудила 23 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который называл ее Картошкой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Lars Blankers/Unsplash

В Великобритании директор компании называл бухгалтера своей компании Картошкой. Женщина обратилась в суд, который постановил выплатить ей 23 тыс. фунтов стерлингов (более 2,5 млн рублей) в качестве компенсации морального вреда, сообщает Би-би-си.

Ирландка Бернадетта Хайес работала в инженерной компании West Leeds Civils с декабря 2023 года по июнь 2024-го. Все это время ее начальник Мик Аткинс выкрикивал в разговорах с ней слово «картошка», имитируя ирландский акцент.

«Он кричал слово „картошка“, как только заходил в офис, даже если я с ним не разговаривала», — отмечает Бернадетта. Кроме того, руководитель отправлял ей фотографии картофеля в соцсетях. По словам женщины, это сильно повлияло на ее самооценку.

При это сотрудница неоднократно говорила своему шефу, что его высказывания ей неприятны, но тот продолжал шутить. В июле 2024 года Хайес ушла на больничный из-за стресса, связанного с работой, после чего ее уволили.

Подчиненная подала в суд на начальника и подчеркнула, что тот создавал «враждебную атмосферу на рабочем месте» и оскорблял ее по национальному признаку. Аткинс же назвал разбирательство «полной ерундой».

С 1845 по 1849 год Ирландия пережила Великий голод, вызванный массовым поражением картофельных культур фитофторозом. Поскольку корнеплод был основным продуктом питания для бедных слоев населения, его гибель привела к смерти около 1 млн человек и массовой эмиграции. 

Расскажите друзьям