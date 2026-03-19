Финляндия снова стала самой счастливой страной мира

Фото: Tapio Haaja/Unsplash

Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной мира, согласно ежегодному докладу World Happiness Report. Стране вновь удалось обойти 146 других государств.

Рейтинг составлен на основе опросов Gallup World Poll, в которых учитывалась средняя оценка жизни за последние три года.

При составлении списка эксперты анализируют шесть ключевых факторов: ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, свободу принятия решений, щедрость и восприятие коррупции.

В этом году Финляндия набрала 7,741 балла из 10 возможных. Авторы доклада отмечают, что жители страны отличаются «сильным чувством общности и взаимного доверия». Вслед за Финляндией расположились Дания (7,583 балла) и Исландия (7,525). В десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

Россия заняла 66-ю строчку, сохранив прошлогоднюю позицию. Рядом с ней в рейтинге оказались Перу, Малайзия, Кипр, Китай и Гондурас. Афганистан остается на последнем месте седьмой год подряд.

