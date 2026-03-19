Киану Ривз пять лет продюсировал фильм школьницы о шахматах

Голливудская звезда Киану Ривз выступил исполнительным продюсером документального фильма «Madwoman’s Game», посвященного женщинам в шахматах.
Картина была снята юной постановщицей Бьянкой Митчелл-Авилой, которой на момент начала работы было всего 14 лет. Премьера состоится 16 апреля на Кинофестивале в Майами.
Идея фильма родилась в 2020 году, когда школьница прокомментировала сериал «Ход королевы» в The New York Times и столкнулась с волной сексистских комментариев, что «женщинам не место в шахматах».
Не имея связей в индустрии, Бьянка работала над проектом самостоятельно, пока в 2021 году ее проект не попал к Ривзу. Как выяснилось, актер сам играл в шахматы в школьной команде.
Он не только присоединился к проекту в качестве продюсера, но и на протяжении пяти лет наставлял юную постановщицу. «Это никогда не было бы возможным без заботы и защиты Киану! Он действительно потрясающий», — отметили родители Бьянки.