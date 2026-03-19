Золотое кольцо ежегодно посещают 27 миллионов туристов

По его словам, для увеличения турпотока необходимо развивать все виды туризма на маршруте, в том числе патриотический, познавательный, исторический, гастрономический туризм, а также авто-, железнодорожные, авиа- и речные круизы. Чернышенко также подчеркнул важность привлечения внебюджетных инвестиций для модернизации и улучшения инфраструктуры.



Недавно стало известно, что Золотое кольцо России увеличат на 49 городов и сел. Впервые в маршрут войдут населенные пункты Нижегородской и Тверской областей. Расширение приурочено к 60-летию маршрута, которое будет отмечаться в 2027 году.