В Московской области все еще действуют ограничения на массовые мероприятия из‑за ковида

В Московской области все еще актуальны ограничения на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, пишет ТАСС.
Он сделал такое заявление в ответ на предложение рассмотреть вопрос о снятии ограничений, которое прозвучало на заседании депутатов регионального парламента. Брынцалов отметил, что запрет не сняли, поскольку люди все еще болеют ковидом.
«Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушел, это просто так кажется», — сказал Брынцалов.
Несмотря на эти слова, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов поручил комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области изучить данный вопрос. Ограничения на проведение массовых мероприятий в Московской области начали вводить с 13 марта 2020 года.
