Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Дикая лошадь». Его премьера состоится 6 ноября.
Действие картины разворачивается на острове Пасхи накануне военного переворота в Чили 1973 года. В центре сюжета — два агента ЦРУ, отправленных начальником с подозрительным заданием в самый удаленный уголок планеты.
Главные роли исполнили Джон Малкович, Сэм Рокуэлл и Стив Бушеми. В актерский состав также вошли Мариана Ди Джироламо, Айлин Салас, Том Уэйтс и Паркер Поузи.
Кресло режиссера занял Мартин МакДона — постановщик «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех билбордов». Для Рокуэлла это вторая работа с МакДоной после «Трех билбордов», принесших ему «Оскар».