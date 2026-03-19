«М.Видео» запустила продажу одежды на своем маркет­плейсе

Фото: Alyssa Strohmann/Unsplash

Сеть «М.Видео» начала продавать новую категорию товаров — одежду и аксессуары. Об этом говорится на сайте компании.

«Мы давно перестали быть просто про технику. Потому что жизнь человека — это не только гаджеты, это то, в чем он живет каждый день. Одежда — это самая частая покупка, самая живая категория, утром ты выбираешь, в чем выйти из дома — и это уже влияет на твой день. Поэтому запуск данной категории — это не про расширение ассортимента, а про то, чтобы стать по-настоящему полезными в повседневной жизни», — рассказал новый генеральный директор компании Владислав Бакальчук.

По его словам, одежда станет одной из ключевых точек роста маркетплейса. По мере подключения новых селлеров ассортимент категории будет расширяться. Cейчас покупателям доступны базовые мужские и женские вещи для повседневной носки: толстовки, свитшоты, худи, футболки, топы, платья, верхняя одежда и так далее. Параллельно «М.Видео» развивает ассортимент в категории аксессуаров: на площадке продают рюкзаки, сумки, часы, зонты и солнцезащитные очки.

Недавно стало известно, что Джона Гальяно выбрали приглашенным дизайнером Zara. Сотрудничество продлится два года. Первая коллекция появится в сентябре.

