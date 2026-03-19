Placebo перезапишут дебютный альбом 1996 года и отправятся в юбилейный тур

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @Placebo

Британская альтернативная рок-группа Placebo анонсировала выход «режиссерской версии» своего дебютного альбома 1996 года.

Пластинка под названием «Re:Created» увидит свет 19 июня и будет приурочена к 30-летию оригинального релиза. Вокалист Брайан Молко и продюсер Роб Кирван вернулись к оригинальным мастер-лентам, чтобы переработать все 10 треков, включая хиты «Nancy Boy» и «36 Degrees».

По словам музыкантов, это не попытка улучшить или исправить классику, а возможность «наконец завершить» альбом, придав ему современное звучание, но сохранив изначальную энергию.

Параллельно Placebo отправятся в масштабное европейское турне, где впервые за много лет исполнят песни с первых двух альбомов — дебютного «Placebo» и «Without You I’m Nothing».

Гастроли стартуют 28 сентября в Португалии и охватят более 30 городов, включая Мадрид, Берлин, Париж. Завершится тур в декабре концертами в Великобритании. Билеты уже в продаже.

Расскажите друзьям