Placebo перезапишут дебютный альбом 1996 года и отправятся в юбилейный тур

Пластинка под названием «Re:Created» увидит свет 19 июня и будет приурочена к 30-летию оригинального релиза. Вокалист Брайан Молко и продюсер Роб Кирван вернулись к оригинальным мастер-лентам, чтобы переработать все 10 треков, включая хиты «Nancy Boy» и «36 Degrees».