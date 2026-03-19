GJO.E представил новую коллекцию с японской эстетикой

GJO.E анонсировал выход новой демисезонной коллекции. В ней бренд объединил японскую эстетику с функциональным городским дизайном.
Основными мотивами коллекции стали милитари, акцент на многослойность, продуманные детали и универсальность.
В линейку вошли легкие ветровки для переменчивой погоды, а также базовая одежда: рубашки, лонгсливы и деним.
© Фото: GJO.E
При создании коллекции использовались высокотехнологичные и натуральные материалы, среди которых японский селведж-деним Kuroki, итальянский деним и плотный португальский хлопок, обеспечивающие прочность и комфорт.