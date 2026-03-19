Синоптики: аномально теплая и сухая погода продержится в Москве до конца марта

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве теплая и сухая погода, которая наблюдается в городе третью неделю подряд, сохранится до конца марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Мы находимся в области высокого давления под влиянием антициклона. Давление в очередной раз растет: сегодня — 750 миллиметров, в субботу — 756, а к среде, 25 марта, понизится до 744 миллиметров. С запада и северо-востока подходит размытый атмосферный фронт, который может дать немного дождя, но преимущественно будет без осадков», — сказал синоптик.

По его словам, столбики термометров в пятницу днем покажут от +10 до +12 градусов, местами в центре — до +14 градусов. Ночью ожидается от -5 до 0 градусов, а во вторник и среду — от -3 до +2 градусов. Цыганков отмечает, что сейчас температура воздуха на 4–6 градусов выше нормы. При этом продолжает таять снежный покров.

«Снега осталось 29 сантиметров, он тает медленно — примерно по 2 сантиметра в сутки. Если такая высокая температура сохранится, то до конца марта снег вряд ли может полностью растаять, но, скорее всего, этот процесс перейдет на начало апреля», — отметил представитель Росгидромета. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что снег в Москве растает к 12 апреля, Дню космонавтики.

