Моргенштерн* снимет фильм про себя

Алишер Моргенштерн* готовит фильм о своем творчестве. Об этом говорится в его телеграм-канале.
В начале марта он попросил подписчиков прислать ему письма о том, как на них повлияла его музыка. «Разыскиваю людей с удивительными историями, связанными с моим творчеством. Хочу узнать, как Моргин помог вам справиться с трудностями жизни: депрессия, зависимость, эмиграция, трагедия…. Также ищу людей, которые были ярыми хейтерами, а потом вдруг полюбили Моргина. Зачем? Секретик», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
16 марта артист объяснил свою задумку. «Теперь пришла пора приоткрыть завесу тайны и рассказать, зачем все это… Самые душещипательные истории попадут в фильм! Пока больше ничего не скажу, просто ждите кина», — рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Недавно Моргенштерн спел на концерте в Мюнхене песню из «Бременских музыкантов». Многие удивились тому, как рэпер изменился за последнее время.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.