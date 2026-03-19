Прогулка с кофе навынос стала самым популярным форматом свидания по результатам опроса среди россиян

Россияне преимущественно ориентируются на простые и непринужденные форматы первого свидания, пишет ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра «Кион» и дейтинг-приложения Mamba.



Наиболее популярным вариантом во всех возрастных группах стала прогулка с кофе навынос: ее выбирают от 27% мужчин до 42% женщин. Второе место занимают спонтанные встречи без заранее продуманного сценария.



Молодые мужчины предпочитают домашний формат — с едой, общением и просмотром сериалов. Его выбрали около 31% опрошенных. Поход в кино и другие классические сценарии встречи сохраняют популярность, но чаще рассматриваются как дополнительный вариант: их выбирают около 6–11% респондентов в зависимости от возраста.



Среди факторов, которые портят первое свидание, россияне чаще всего называют частое использование телефона, разговоры о бывших партнерах и несовпадение ожиданий. С возрастом важность последнего фактора увеличивается: среди женщин старше 40 лет почти 40% считают именно завышенные или несоответствующие ожидания основной причиной неудачных встреч.



Большинство россиян считают, что мужчина должен платить на свидании. Об этом говорят 55–70% мужчин в разных возрастных группах и около 60–65% женщин до 40 лет.