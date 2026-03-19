В Красноярском крае косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В городе Назарово Красноярского края косуля выбила окно и попала в квартиру мужчины на первом этаже. Об инциденте сообщили в отделении МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, оказавшись в помещении, животное поранилось об стекло, испугалось и стало метаться по комнатам. По данным телеграм-канала «Причулымка», в квартире проживает одинокий пенсионер. Когда появился неожиданный гость, его дома не было.

Соседи, услышав странный шум, вызвали полицию. Правоохранители вместе с охотоведом смогли поймать косулю и доставить ее в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую медпомощь.

© ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сейчас состояние косули стабилизировалось, она находится на временной передержке в специализированном приюте в Ачинске. После полного восстановления животное выпустят в природную среду обитания.

Это не первый подобный инцидент с животными в этом году. В феврале в Московской области лось пришел на остановку и попытался войти внутрь автобуса. Спустя несколько недель еще две лосихи забрели на строительную площадку национального парка «Лосиный Остров» в Москве.

