В Красноярском крае косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера

В городе Назарово Красноярского края косуля выбила окно и попала в квартиру мужчины на первом этаже. Об инциденте сообщили в отделении МВД по Красноярскому краю.
По данным ведомства, оказавшись в помещении, животное поранилось об стекло, испугалось и стало метаться по комнатам. По данным телеграм-канала «Причулымка», в квартире проживает одинокий пенсионер. Когда появился неожиданный гость, его дома не было.
Соседи, услышав странный шум, вызвали полицию. Правоохранители вместе с охотоведом смогли поймать косулю и доставить ее в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую медпомощь.
Сейчас состояние косули стабилизировалось, она находится на временной передержке в специализированном приюте в Ачинске. После полного восстановления животное выпустят в природную среду обитания.