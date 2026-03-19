На Чукотке началась самая протяженная гонка на оленьих упряжках

Фото: @chukotka_government

На Чукотке стартовала самая протяженная гонка на оленьих упряжках в России под названием «Ръилет», пишет ТАСС.

Оленеводам предстоит пройти около 90 километров из села Чуванское до села Ламутское. «На старт гонки вышли четверо участников, маршрут проходит через ледник и лесные массивы, причем 25 километров дистанции пролегают по руслу реки Еропол — этот участок потребует от каюров особого мастерства и знания местности», — рассказали в правительстве Чукотки.

Ожидаемое время прохождения дистанции — от 7 до 12 часов. Оно будет зависеть от погодных условий и состояния снега, говорится в сообщении.

Победителей и призеров состязания ждут денежные призы и снегоходная техника. Соревнование проводится ежегодно.

