«Аэрофлот» переходит на летнее расписание, которое будет действовать с 29 марта по 24 октября. В предстоящем сезоне самолеты группы будут выполнять полеты по 302 маршрутам, из них 161 — по России.
Собственная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, «Победы» — 99. Из аэропортов Шереметьево и Внуково «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» будут выполнять полеты по 130 маршрутам, а из других регионов — по 172 направлениям.
Новинками летнего сезона, по сравнению с летним сезоном-2025, станут следующие рейсы:
- «Аэрофлот»: Иркутск — Санья, Краснодар — Анталья;
- «Россия»: Красноярск — Махачкала, Санкт-Петербург — Геленджик;
- «Победа»: Сочи — Ульяновск, Москва (Внуково) — Нижневартовск, Москва (Внуково) — Нукус, Москва (Внуково) — Термез, Москва (Внуково) — Фергана.
По сравнению с летом 2025 года увеличится частота собственных рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Элисту, из Калининграда в Чебоксары. На международных направлениях вырастет частота рейсов в пункты:
- Казахстана (Алматы и Астана);
- Армении (Ереван);
- Египта (Хургада и Шарм-эш-Шейх);
- Турции (Анталья);
- КНР (Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу);
- Вьетнама (Нячанг).
Авиакомпания «Россия» в летнем сезоне также увеличит частоту рейсов:
- из Петербурга в Казань, Махачкалу, Горно-Алтайск;
- из Москвы в Саранск;
- из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток;
- из Красноярска в Алматы и Пекин;
- из Самары и Волгограда в Ереван.
«Аэрофлот» продолжит выполнение уникальной для российской гражданской авиации программы высокочастотных полетов «Шаттл» между Москвой и Петербургом. Гибкие условия позволят менять время и дату вылета и легко корректировать свои планы.
Международная сеть группы «Аэрофлот» — это 141 маршрут. В их числе популярные и востребованные направления: из Москвы в Турцию (Анталья, Бодрум, Аланья, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индию (Дели), КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья, Харбин), Индонезию (Денпасар), на Шри-Ланку (Коломбо), Мальдивы (Мале), во Вьетнам (Нячанг, Хошимин), Египет (Хургада, Шарм-эш-Шейх).
Внутренняя маршрутная сеть группы «Аэрофлот» этим летом увеличится до 65 городов. Региональная программа полетов авиакомпаний группы из пунктов России к популярным местам отдыха будет включать рейсы:
- в Сочи — из 17 городов;
- в Санья — из 9 городов;
- в Анталью — из 10 городов;
- на Пхукет — из 7 городов,
- в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из 9 городов.
Помимо этого, «Аэрофлот» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты Дальневосточного федерального округа: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь, Якутск, Улан-Удэ, Благовещенск. Из Красноярска группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток. Авиакомпания «Ай Флай» в рамках «мокрого» лизинга (аренды воздушного судна вместе с экипажем) также продолжит выполнять прямые рейсы из столицы в города Дальнего Востока.
В летнем расписании группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы из аэропорта Пулково по 53 маршрутам, из них 40 — внутренние. Базовый перевозчик аэропорта Пулково авиакомпания «Россия» будет летать по 38 направлениям.
Самолеты из Красноярска будут летать по 29 направлениям, включая Москву. Из них 20 маршрутов выполняется по России. Регулярные авиаперевозки по 19 направлениям также будут осуществляться из Екатеринбурга. Помимо этого, на самолете можно будет долететь в Сочи из 21 российского и зарубежного пункта.