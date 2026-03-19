Элайджа Вуд выступит с DJ-сетом в честь 25-летия первого фильма «Властелин колец»

Элайджа будет играть музыку вместе с музыкальным продюсером Заком Коуи, с которым он уже 15 лет работает в диджейском дуэте по названием Wooden Wisdom. Мероприятие состоится 31 мая на площадка Cervantes’ Masterpiece Ballroom в Денвере, США. Ожидается, что пара сыграет «редкие жемчужины и любимую классику», с большим количеством треков из 70-х и 80-х.



Билеты уже распроданы. В анонсе говорится, что костюмы на посетителях «приветствуются».



Шоу в Денвере входит в число нескольких предстоящих концертов, объявленных Вудом и Коуи. Пара, например, также выступит 22 марта в The Vanguard в Орландо, а затем в Канзас-Сити, Далласе и Лос-Анджелесе.



Недавно Элайджа Вуд прокомментировал информацию о своем возможном возвращении к роли Фродо в новом фильме «Властелин колец : Охота на Голлума». Актер сообщил, что не может ничего сказать, пока это не будет объявлено официально, но он в восторге от перспективы еще одного фильма. При этом Вуд добавил, что не хотел бы, чтобы кто-либо другой исполнял роль Фродо, кроме него.