Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей

В ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство ФК «Краснодар» с друзьями. Ближе к утру они отправились в «Кофеманию» на Большой Никитской улице. По словам источников, двое посетителей стали громко обсуждать футболиста за своим столиком. После того как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, он подошел к мужчинам и ударил их по лицу. Позже у одного из них диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.