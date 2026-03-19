Таннер Хаген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»

Новый сериал расскажет, как группа молодых людей впервые объединилась, чтобы раскрыть загадочное дело. Действие шоу развернется в летнем лагере. Там старые друзья Шэгги и Дафна оказываются втянуты в жуткую тайну, связанную с потерянным щенком немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Компания вместе с прагматичной и увлеченной наукой местной жительницей Велмой, а также странным, но симпатичным парнем Фредом берется за расследование. Впервые о разработке сериала на Netflix стало известно в апреле 2024 года, когда было объявлено о начале работы над сценарием.